2022/04/20 | 00:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z8g2TMhfAMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستخدم الإطار والتيار السلاح إذا تطور الخلاف؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستخدم الإطار والتيار السلاح إذا تطور الخلاف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).