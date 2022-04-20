بيان للنيابة المصرية بشأن المتهم بقتل كاهن قبطي بالإسكندرية 

2022/04/20 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أن المتهم بقتل كاهن قبطي طعنا بسكين في الإسكندرية (شمال) مطلع أبريل الجاري "سيحاكم بجريمة القتل العمد"، بعدما أثبتت لجنة أطباء نفسيين أهليته للمحاكمة.

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