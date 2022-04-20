إعادة ١١٠ نازحين من مخيمات محافظة نينوى الى مناطق سكناهم

2022/04/20 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الهجرة والمهجرين انها

اعادت (١١٠) نازحين من مخيمات محافظة

نينوى إلى مناطق سكناهم في محافظات

الأنبار، ونينوى، وبغداد بواقع( ٢٦

أسرة) بالتنسيق مع فروع الهجرة هناك

وبحسب بيان للوزارة حصلت وكال

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