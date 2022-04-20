بعد تغلبه على نادي كربلاء :الحدود يتوج بلقب دوري الدرجة الاولى 2022

2022/04/20 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج فريق الحدود، بلقب دوري الدرجة

الاولى للموسم 2022.

وتغلب الحدود على كربلاء بهدف نظيف في

المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب

الشعب الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب

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