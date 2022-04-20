عقيدة الوهم في اصحاب الكهف - باسم عبدالله

2022/04/20 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله نبدأ اولاً بمنطقية الرواية الاسلامية قبل عرضها كخرافة تاريخية اعتقادية لتمجيد المسيحية وانتشارها في الجزيرة العربية، وبما انها رواية كتبت على اصل نص إلهي كان لابد من تقديم القرائن التاريخية اتماماً لدواع ايمانية فالرواية الاسلامية عندما نقلت اصل الترجمة السريانية لم تحافظ على محتواها التاريخي بل قامت بتعديل وضافة القليل من سيناريو الرواية كي تبدو في اختلافها الشكلي انها من الوحي الإلهي.



التفاسير ا ......





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