وحده الأزهـــر يسمعني - فاروق الصيّاحي

2022/04/20 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_الصيّاحي أصيح بأعلى شريانيفلا أحد يسمعني سوى الأزهرأخطّ ما شئت من كلام ‏فلا أحد يقرأ حروفيسوى ذاك الرّجل الأحمر‎..‎‏* * *‏الآن صرتُ أغنّي ‏‏" غدا أشجارنا تزهرْ‏ما بين الكهف والواديوينضج ثمرها الأحمرْوتمتدّ سواعد سمرلتقطف ما شاءت ‏من ثمر كرمنا الأخضر..



" ‏‏***‏أغنّي..



ثمّ أغنّيلا أحد معي..



يسمع وجعيلكنّي،أسمع صوتا يأتي من بعيد ‏‎!‎أ ترا ......





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