2022/04/20 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#فاروق_الصيّاحي أصيح بأعلى شريانيفلا أحد يسمعني سوى الأزهرأخطّ ما شئت من كلام فلا أحد يقرأ حروفيسوى ذاك الرّجل الأحمر..* * *الآن صرتُ أغنّي " غدا أشجارنا تزهرْما بين الكهف والواديوينضج ثمرها الأحمرْوتمتدّ سواعد سمرلتقطف ما شاءت من ثمر كرمنا الأخضر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحده الأزهـــر يسمعني - فاروق الصيّاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#فاروق_الصيّاحي أصيح بأعلى شريانيفلا أحد يسمعني سوى الأزهرأخطّ ما شئت من كلام فلا أحد يقرأ حروفيسوى ذاك الرّجل الأحمر..* * *الآن صرتُ أغنّي " غدا أشجارنا تزهرْما بين الكهف والواديوينضج ثمرها الأحمرْوتمتدّ سواعد سمرلتقطف ما شاءت من ثمر كرمنا الأخضر..
" ***أغنّي..
ثمّ أغنّيلا أحد معي..
يسمع وجعيلكنّي،أسمع صوتا يأتي من بعيد !أ ترا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحده الأزهـــر يسمعني - فاروق الصيّاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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