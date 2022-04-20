من الإصلاح إلى الانقلاب... - احمد جمعة

2022/04/20 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة * فصل من مذكرات "ثلوج في يوليو"ما أشْبهُ الليلةَ بالبارحة، وما أشْبه الإصلاح بالانقلاب، هو عنوان جامعٌ لهذا الفصل المُحيّر حقًا من السيرة الذاتية للذاكِرة السياسية، وهو بذاتِ اللحظة ينطبق عنوانًا جسورًا بدون عملية مونتاج لمرحلةٍ قادمة بعد الإعلان عن مبادئ ميثاق العمل الوطني وبدء رحلة عذاب، سادية وعلنية بعملٍ سياسي مُفْرط برومانسيةٍ ثورية، سرعان ما انفرط عقدهُ وتحوّل لإثارةٍ ورعب، ثم انْزلق ......





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