البزاز يُدخل الفرح الى عائلة بيتها مهدم في الموصل

2022/04/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل‭- ‬الزمان منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وسيارة‭ ‬اجرة‭ ‬لعائلة‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬تشكو‭ ‬ضيق‭ ‬الحال‭ ‬الذي‭ ‬يضطرها‭ ‬لمواصلة‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬المتضرر‭ ‬منذ‭ ‬احداث‭ ‬الموصل‭ ‬لعجزها‭ ‬عن‭ ‬صيانته،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احدث‭ ‬حلقات‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭ ) ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬زار‭ ‬فريق‭ ‬البرنامج‭ […]

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