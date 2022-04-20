2022/04/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬كنت‭ ‬حين‭ ‬أمرّ‭ ‬بمحطة‭ ‬قطار‭ ‬بلندن‭ ‬في‭ ‬طريقي‭ ‬الى‭ ‬عملي،‭ ‬أجد‭ ‬إعلانات‭ ‬كثيفة‭ ‬عن‭ ‬التسوق‭ ‬الالكتروني‭.‬كنت‭ ‬اتأمل‭ ‬الإعلان‭ ‬وأحاول‭ ‬تفسيره‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬التسوّق‭ ‬الالكتروني‭ ‬لعموم‭ ‬الناس‭ ‬ام‭ ‬للنخبة‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬لبضائع‭ ‬محددة‭ ‬دون‭ ‬سواها‭.‬وكان‭ ‬النقاش‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الصرعة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬معالمها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربّما نكون في عزلة قريباً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربّما نكون في عزلة قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).