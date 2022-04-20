جونسون مستعد لدعم حل المشاكل بين بغداد وأربيل حسب الدستور

2022/04/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان أبدى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬استعداده‭ ‬لدعم‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬اربيل ‭ ‬وبغداد‭ ‬بخصوص‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬جمعه‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارة‭ ‬بارزاني‭ ‬للندن،‭ ‬مع‭.‬وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه،‭ ‬انه‭ ‬“تمت‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ […]

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