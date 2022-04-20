طيران الجيش يقصف عناصر 'داعش' في ديالى

2022/04/20 | 01:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بقيام طيران الجيش قصف عناصر "داعش" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران الجيش يدك اوكار عناصر داعش ضمن منطقة حاوي العظيم في ديالى".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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