رئيس جهاز مكافحة الارهاب يتحدث عن سبب سقوط المدن بيد داعش في 2014 ويكشف عن تسلم ارهابيين من اقليم كردستان

2022/04/20 | 01:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق

الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي ان

دماء العراقيين سالت من أجل الحفاظ على

العالم والجهاز كان رأس الرمح في

المواجهة موضحا ان سبب سقوط المدن بيد

داعـش عام ٢٠١٤ هو انع

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