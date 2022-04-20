التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.. بلينكن يهاتف عباس ولابيد

2022/04/20 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بشأن التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة بما في ذلك في الحرم الشريف/ جبل الهيكل في القدس.

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