مصادر: واشنطن تعد حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا

2022/04/20 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر بالإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، إن واشنطن تعد حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

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