ملياردير روسي يندد بـ

2022/04/20 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الملياردير الروسي، أوليغ تينكوف، الثلاثاء بـ"المجزرة" التي ترتكبها موسكو في أوكرانيا، وحض الغرب على المساعدة في إنهاء "هذه الحرب المجنونة".

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