تل الأجز .. مدافن من حلي ومجوهرات..القصة الكاملة - يوسف المحسن

2022/04/20 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_المحسن مجموعة مدافن تعود للعصرين السلوقي والفرثي، بُنيت في طبقات لتشكل واحدة من اثمن واكبر المقابر التاريخيّة المكتشفة، اللافت فيها انّها تعود لأسر حاكمة كانت تضع مع جثامين موتاها الحلي والادوات الثمينة، انّها تل الأجز الذي يحمل رؤية العراقيين القدماء لعالم ما بعد الموت.



موقعُ تل الأجز الأثري واحدٌ من الف موقعٍ اثاري في محافظة المثنى يعود تاريخه الى اكثر من حقبة زمنيّة، وسمّي بـ (الأجز) لكثرة ......





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