هل سيفتح غزو أوكرانيا ملفات بوتين القديمة؟

2022/04/20 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤكد أن العالم لن يعود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ما كان عليه قبل هذا الغزو، فقد تغيرت بشكل جوهري نظرة دول الغرب إلى روسيا من قوة عظمى من الأفضل تجنب الصراع معها

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