اتفاق دولي يقضي بمنع تسليح الأطفال في النزاع اليمني

2022/04/20 | 05:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء: وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن حركة «أنصار الله» الحوثية في اليمن وافقت على تخليص صفوفها من الجنود الأطفال الذين قاتلوا خلال سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.

وأفادت الأمم المتحدة بأن الحركة وقعت على “خطة عمل” لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين التزموا بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر.

ووصف الحوثيون الاتفاق بأنه خطة لحماية الأطفال.

ووصفت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، تحرك الحوثيين بأنه “خطوة إيجابية ومشجعة، إلا أن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن”، مشددة على أنه “يجب تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن”.

وبحسب الأمم المتحدة، تم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل ونشرهم في الحرب الأهلية اليمنية، كما قتل أو شوه أكثر من 10200 طفل، ومن غير الواضح عدد المقاتلين المحتملين منهم.

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أنها سمحت منذ بدء سريان هدنة الأمم المتحدة في اليمن، بدخول 7 سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

جاء ذلك في معرض رد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على اتهامات حركة “أنصار الله” الحوثية للتحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية بعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

وعبر حسابه في “تويتر” قال بن مبارك: خلال الأسبوعين الأول والثاني من الهدنة تم إصدار تصاريح دخول لـ 7 سفن مشتقات نفطية حتى الآن إلى ميناء الحديدة”.

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