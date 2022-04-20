"لوحوا لنا ثم أطلقوا الصاروخ".. أوكرانية تروي كيف قتل الروس ابنها

2022/04/20 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الجنود الروس ابن، إنا، الصبي خلال فراره وعائلته من قريتهم قرب كييف بعد احتلالها من قبل القوات الروسية.

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