2022/04/20 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلي قد يصدر توصية بعدم سفر المواطنين إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تدرس تحذير رعاياها من السفر لمونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تدرس تحذير رعاياها من السفر لمونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).