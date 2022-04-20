المناخ والعواصف الترابية تهدد الحزام الأخضر العراقي

2022/04/20 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 16 عاما على إنشائه، لم يتحقق سوى جزء صغير من "الحزام الأخضر" يبلغ طوله نحو 76 كيلومترا (47 ميلا) في كربلاء العراقية، ومع ذلك، فإن سوء الري ونقص الصيانة تركا الأشجار تكافح من أجل النمو.

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