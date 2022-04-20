في أربعين الرفيق فؤاد النمري - موسى راكان موسى

2022/04/20 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_راكان_موسى السياسة هي فن الصراع الطبقي ..



هذا أبسط تعريف ممكن أن تقدمه المعارف الماركسية .



السياسة لها أغواء من نوع خاص ، فالمتعاطي لها يشعر بنشوة غريبة ، و إن قذف البعض السياسة في شرفها و طهرها ..



تبقى سامية أينما حضرت [أين لا تكون حاضرة ؟!] ..



و متعالية على الأفهام متى ما ذكرت [ليست بعلم و لا يمكن لها أن تكون علما ، لذا تتعالى] .ميلادي و حياتي في البحرين ، هذه الدولة الصغيرة ، المحسوبة دولة عربية و ......





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