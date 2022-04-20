الهجوم على الحزب الشيوعي بهدف تمرير التسوية لتصفية الثورة.. - الحزب الشيوعي السوداني

2022/04/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني تصريح صحفي؛* إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.* الغاء حالة الطوارىء والقوانين المقيدة للحريات.* الهجوم على الحزب الشيوعي بهدف تمرير التسوية لتصفية الثورة..مازال الهجوم على الحزب الشيوعي مستمراً، كما في الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مثل: حديث الإفك عن حضور السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب والأستاذ صديق يوسف الإفطار الذي نظمه الفريق ياسر العطا..



وهذا افتراء وكذباً عل ......





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