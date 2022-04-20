عندما يعتقد مقلّدو النازية أنهم معصومون منها - جلبير الأشقر

2022/04/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر لقد اعتدنا في منطقتنا إلى الخطاب الصهيوني الذي يتهّم ضحايا دولة إسرائيل بأنهم نازيون.



وهي حيلة دعائية قديمة، تفاقمت إثر الحرب العالمية الثانية عندما سترت الحركة الصهيونية اقتداء جناحها اليميني الذي تزعّمه فلاديمير (زئيف) جابوتينسكي بفاشية بينيتو موسوليني، وأرادت أن تستر كذلك، وفي المقام الأول، تواطؤها هي بالذات مع الحكم النازي في إرغام اليهود الألمان على الهجرة إلى فلسطين دون سواها، بل وفي تنظ ......





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