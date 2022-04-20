روسيا تحث الولايات المتحدة على التخلي عن سياستي الحصار والعقوبات غير المجدية

2022/04/20 | 08:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حثت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العقيمة المتمثلة في الحصار والعقوبات في السياسة الخارجية.جاءت الدعوة بعد الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 نيسان.وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ”تويتر” إن “الحوار دائما […]

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