اختيار حكم عراقي لقيادة مباريات غرب اسيا

2022/04/20 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اسند اتحاد غرب اسيا للكرة الشاطئية مهمة تحكيمية للحكم الدولي اكرم مهدي لقيادة مباريات بطولة غرب اسيا المقرر اقامتها في المملكة العربية السعودية للفترة من 16 ولغاية 21 ايار المقبل .وقال عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ومشرف كرة الصالات والشاطئية ، يحيى زغير في تصريحات للمكتب الاعلامي لاتحاد الكرة وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء ، ان " الحكم العراقي الدولي اكرم مهدي سيشارك في قيادة مباريات بطولة غرب اسيا للكرة الشاطئية التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل ".واضاف زغير ان " الاختيار جاء في ضوء السمعة الطيبة التي يحضى بها الحكم العراقي اكرم مهدي ومساهمته في قيادة اغلب مباريات دوري الكرة الشاطئية ".واشار زغير الى ان " اختيار حكم عراقي لمثل هكذا محفل مهم يعد انجازاً للصفارة العراقية التي اثبتت جدارتها في مناسبات مختلفة".

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