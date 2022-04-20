أسهم “نتفليكس” تهوي 26% بعد خسارتها 200 ألف مشترك

2022/04/20 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت قيمة أسهم منصة البث الرقمي “نتفليكس” بنسبة 26% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري.هوت قيمة سهم نتفليكس في بورصة نيويورك الأمريكية، بنسبة 26% إلى 257 دولارا تقريبا، انخفاضا من 348 دولارا عند الإغلاق.وأشارت الشركة أنها تتوقع استمرار الانخفاض، وتوقعت […]

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