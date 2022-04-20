2022/04/20 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي طالبان في سلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، عقب انفجار قذيفة داخل مقر سكنهما يزيد عمرها عن خمسين عاما، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمان.. مصرع طالبين جراء انفجار قذيفة عمرها نصف قرن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمان.. مصرع طالبين جراء انفجار قذيفة عمرها نصف قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).