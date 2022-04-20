مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

2022/04/20 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا في دول المجلس.ونشر المركز تغريدة عبر “تويتر” أكد فيها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 113581900 جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وبأن المملكة […]

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