2022/04/20 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، من خسائر حادة في الجلسة السابقة مع سيطرة المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من روسيا وليبيا، بينما أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 108.23 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تعود للارتفاع بعد خسائر حادة خلال الجلسة السابقة أولاً على ايرث نيوز.

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