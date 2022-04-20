صحيفة صينية تجد تفسيرا لتغيير بايدن رأيه بشأن زيارته لأوكرانيا

2022/04/20 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل زيارته إلى أوكرانيا يظهر قدرة واشنطن المحدودة على حل النزاع.وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح في اليوم السابق، بأنه لا يعرف ما إذا كان سيزور كييف أم لا، على الرغم من أنه سبق وأن أعرب عن استعداده لزيارة العاصمة الأوكرانية.وكتب […]

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