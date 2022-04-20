مجدداً.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء وتخنق أجواءها (صورة)

2022/04/20 | 08:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء منذ فجر الاربعاء،

عاصفة ترابية عنيفة ادت الى انعدام

الرؤية.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان عاصفة

ترابية قوية ضربت محافظة كربلاء فجر

الاربعاء، ادت الى انعدام الرؤية.

وتضرب العاصف

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