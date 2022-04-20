2022/04/20 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق عاصفة ترابية كثيفة تسببت بانعدام الرؤية في بعض المناطق.هذا ويشهد العراق مؤخرا موجات من العواصف الترابية المستمرة بين الحين والآخر.

ظهرت المقالة بالصور..



عاصفة ترابية تضرب بغداد وعدة محافظات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عاصفة ترابية تضرب بغداد وعدة محافظات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عاصفة ترابية تضرب بغداد وعدة محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).