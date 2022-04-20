مخاوف من صراع أوسع.. أميركا تسابق الزمن لتسليح أوكرانيا بأسلحة أكثر تقدمًا

2022/04/20 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ما يقرب من شهرين، قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها تزويد كييف بالأسلحة والمعدات الصغيرة مثل الخوذات والبنادق وأجهزة الاتصالات المشفرة وصواريخ جافلين وستينغر، مما ساعد الأوكرانيين في صد القوات الروسية والحفاظ على عاصمة بلادهم.

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