“موديرنا” تكشف عن جرعة معززة من لقاح أكثر فعالية ضد أوميكرون

2022/04/20 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “موديرنا”، يوم الثلاثاء، عن تحقيق لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من كوفيد-19، لنتائج إيجابية.وقالت “موديرنا” إن لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من الفيروس التاجي، ولّد استجابة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات المثيرة للقلق بما في ذلك “أوميكرون”.ويجمع لقاح “موديرنا” الذي أعيد تصميمه والمصنّف على أنه “ثنائي […]

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