اتلاف مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك مطار البصرة

2022/04/20 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن اتلاف مواد متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك مطار البصرة الدولي. وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك مطار البصرة الدولي قام باتلاف مواد متنوعة كانت قد حجزت لمخالفتها ضوابط الاستيراد”. واضافت ان “هذه المواد وهي (ادوية بشرية، مواد غذائية منتهية الصلاحية، […]

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