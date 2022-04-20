ما الخيارات المتاحة لإيلون ماسك بعد لجوء تويتر لخطة

2022/04/20 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع تويتر أنه غير مهتم بأن يشتريه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دون صراع، فقد قام مجلس إدارة تويتر بمناورة دفاعية يمكن أن تحبط عرض ماسك للاستحواذ عليه، لكن إيلون ماسك لا يزال لديه مجموعة من الخيارات.

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