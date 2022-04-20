 نفط الوسط يهزم الديوانية بثنائية في ممتاز الكرة

2022/04/20 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق نفط الوسط، على ضيفه الديوانية بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب النجف الاولمبي لحساب مباريات الجولة 28 من البطولة.وسجل مصطفى محمود في الدقيقة 18 ومهند عبد الرحيم في الدقيقة 55، هدفي عندليب الفرات في المباراة.وبهذا الفوز أصبح رصيد نفط الوسط 51 نقطة […]

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