استنفار امني في “كشكول” بعد استشهاد واصابة عدد من مقاتلي الحشد العشائري

2022/04/20 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بفرض الاستنفار الامني في قرى “كشكول” في مجافظة ديالى عد استشهاد واصابة عدد من مقاتلي الحشد العشائري.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “الاجهزة الامنية فرضت حالة الاستنفار القصوى في محيط قرى كشكول ضمن ريف ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) بعد ساعات على هجوم دام شنه […]

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