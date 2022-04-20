كربلاء.. الإطاحة بأم وبناتها يستدرجن الشباب لتصويرهم وابتزازهم

2022/04/20 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز/ كربلاءأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أم وبناتها يقومن باستدراج الشباب وتصوريهم لابتزازهم في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهة أمنية في كربلاء ألقت القبض على أم وبناتها يقومن باستدراج الشباب وتصويرهم، ومن ثم ابتزازهم".

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