القبض على متهم يمارس الابتزاز في الانبار

2022/04/20 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم يمارس الابتزاز في قضاء الكرمة غربي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت وجود احد الاشخاص الذين يقومون بابتزاز المواطنين بمختلف الوسائل لتحقيق مكاسب مادية”.واضافت انه […]

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