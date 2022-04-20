لليوم الرابع.. القوات الصهيونية والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

2022/04/20 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقتحمت القوات الصهيونية، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” لساحات الحرم القدسي، لمناسبة عيد الفصح.وانتشرت الشرطة في ساحات الحرم القدسي، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، كما حاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى […]

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القوات الصهيونية والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أولاً على ايرث نيوز.

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