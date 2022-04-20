اليوم ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

2022/04/20 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تســتكمل اليــوم منافســات الجولــة الثامنــة والعشــرين لدوري الكرة الممتــاز، بإقامة ثلاث مباريــات ،حيــث ســيواجه الشــرطة المتصــدرنظيــره الصناعة في ملعب الشــعب الدولي عند الســاعة العاشــرة مساءً، ويســعى فريق القيثارة إلــى تعويض الخســارة أمــام نفط الوســط من أجل المضي قدماً نحــو التتويج باللقب، في حين يرنــو الصناعة لتحقيــق نتيجة إيجابية تســهم فــي الارتقاء إلى مرتبة أفضــل، على الرغم من الفــوارق الفنية التي ترجح كفــة الأخضر .وفي لقاء ثان يقام في الســاعة الثالثة والنصف عصــراً، يطمــح الــزوراء إلــى تصحيح المســار عندمــا يلاعب نوروز، بعد سلســلة مــن النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام أربيل بهدف دون رد.ولــم يقــدم النــوارس الأداء المعــروف عنــه في المباريــات الأخيــرة بســبب تعــدد الإصابــات، كمــا يعاني الفريق الأبيض مــن غياب الأهداف وصولاً إلى اللقاء لسادس على التوالي، وبالتالي فــإن مواجهة نوروز تعد الفرصة المثالية للاعبي الزوراء لكســر النحس التهديفي واســتعادة نغمة الانتصارات.بــدوره يحــل نــادي القاســم ضيفــاً على أمانة بغــداد في مباراة متســاوية الحظوظ بين الفريقين الطامحين للابتعاد عن صراع الهبوط ، لاســيما وأن فريق القاســم يقف في المركز 15 برصيد 30 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أمانة بغداد الذي يحتل الترتيب 16.

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