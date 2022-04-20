الولايات المتحدة وأستراليا واليابان قلقة بشأن اتفاق الصين وجزر سليمان

2022/04/20 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب ممثلو الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا عن قلقهم إزاء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الأمني ​​بين الصين ودولة جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ.وجاء في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء عن الخدمة الصحفية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “شارك المسؤولون من البلدان الأربعة الحاضرة في المشاورات(التي عقدت في هونولولو، هاواي)، مخاوفهم بشأن […]

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