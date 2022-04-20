2022/04/20 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية توقف الرحلات الجوية

في مطار بغداد الدولي

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة الترابية توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة الترابية توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).