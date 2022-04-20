ادارة مطار بغداد الدولي تصدر بيانا هاما لمسافريها

2022/04/20 | 10:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف الحركة الجوية لهذا اليوم.

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