متى ينقسم المجتمع وما هي أسبابه ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/20 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن القانون المتداول لحركة التغيير وانقسام المجتمع في التاريخ البشري الذي يقضي بضرورة الانسجام والتجانس في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي عندما يحدث خلل داخل البنية الاجتماعية يحتاج البناء إلى تغيير عندما تصبح القوى السياسية عاجزة عن التقدم والتطور في المجتمع ويبقى جامداً وثابتاً بطريقة منافية لتقدم وتطور ومسيرة التاريخ تؤدي هذه الظاهرة إلى انقسام المجتمع إلى قسمين القوى المحافظة ترغب البقاء ......





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