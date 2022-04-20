هل أنت جاهز لبدء الادخار؟ افعل ذلك بالترتيب التالي

2022/04/20 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتعلق الأمر بتأمين مستقبلك المالي من المهم أن تعيش بأقل من إمكانياتك المتاحة.وبذلك يمكنك أخذ ما تبقى من النقد واستثماره.ينصح الخبراء الماليون بادخار 10 إلى 15٪ من دخلك، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا الآن، فابدأ في جمع ما يمكنك وقم زيادة المبلغ بمرور الوقت.

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