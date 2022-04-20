مطار بغداد الدولي يعلق جميع الرحلات

2022/04/20 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان، لادارة المطار تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م".

وأضاف، أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية" .

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