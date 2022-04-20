بينهم متهمون بالإرهاب والتهريب.. اعتقال 50 متهماً بقضايا مختلفة في ثلاث محافظات

2022/04/20 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 50 متهماً بقضايا مختلفة في محافظات بغداد وصلاح الدين وديالى.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز شرطة بغداد متمثلة بمديرية شرطة الرصافة نفذت ممارسات امنية تمكنت خلالها من القاء القبض على 20 متهما بمواد قانونية مختلفة وصادرة بحقهم اوامر قضائية”.وأضاف البيان أن […]

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اعتقال 50 متهماً بقضايا مختلفة في ثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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